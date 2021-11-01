خدمات جديدة تقدمها بوابة مصر الرقمية.. أبرزها الأحوال المدنية

زادت الحاجة الملحة إلي الخدمات الالكترونية وخاصة الحكومية، خلال الفترة الأخيرة، في ظل انتشار الموجة الرابعة لجائحة كورونا في العالم، وفي ذلك أتاحت الحكومة المصرية عدد كبير من الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، التي تقدم أكثر من 60 خدمة، في نحو 11 مجالا مختلفا.

وتقدم بوابة مصر الرقمية كل فترة عدة خدمات جديدة، كان آخرها خدمات الأحوال المدنية، والقضايا والتأمين الاجتماعي، التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها من في المنزل.

خدمات جديدة تقدمها بوابة مصر الرقمية

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة القادمة، الخدمات الجديدة التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، وهي كالتالي:-

خدمات الأحوال المدنية



- بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

خدمات القضايا



- الاستعلام عن بيانات دعوى.

- الاستعلام عن حدوث استئناف.

- الاستعلام عن المطالبات.

- الاستعلام عن رول دعوى.

خدمات التأمين الاجتماعي



- استعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن بيانات السيارة.

- الاستعلام عن كشف حساب السيارة.

- الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول.

خطوات الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية



يمكن الحصول على الخدمات الحكومية من منصة مصر الرقمية بعد التسجيل في الموقع من خلال اتباع التعليمات الآتية:

- اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد من هنـــا.

- سيتطلب الخطوة الأولى استيفاء بيانات مثل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي».

- الاسم الأول للأم.

- وبعد استيفاء البيانات يتم الضغط على التالي:

- وفي الخطوة الثانية، سيطلب منك إدخال رقم الهاتف.

- وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي.

- الخطوة الأخيرة هي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الإلكتروني.

خطوات الاستفادة من منصة مصر الرقمية



بعد تسجيل الحساب على موقع منصة مصر الرقمية، ستتمكن من الدخول على الموقع والاستفادة من الخدمات المتاحة، كل ما عليك اتباع الآتي:

- اختيار نوع الخدمة، مثل «التموين - التوثيق - الشهر العقاري - المحاكم.. إلخ».

- اتبع التعليمات، حتى يتم التسجيل وانتظار الرد في أقرب وقت.