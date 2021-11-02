المرور: غلق وصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان كليا لمدة شهر

أخبار مصر
محـور صفط اللبن
محـور صفط اللبن - أرشيفية
Advertisements

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وصلة محور صفط اللبن كليًا أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 30 يومًا.

أوضحت الإدارة، أن الغلق ياتي تزامنًا مع بدء تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدًا بالوصلة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

يستلزم الأمر إجراء غلق كلى للوصلة لمدة 30 يومًا، بدأت من منتصف الليل اليوم الثلاثاء حتى الخامسة صباح الأربعاء الأول من ديسمبر المقبل على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 1 صباحا حتى السادسة صباحا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

محور صفط اللبن أخبار مصر محافظة الجيزة غلق محور صفط اللبن المرور
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. والد طارق وهدان بطل رفع الأثقال يكشف تفاصيل وفاة نجله

غلق طريق مطار القاهرة من اتجاه الدائري والسويس.. تعرف على البديل

عاجل.. قرار ناري في الأهلي بعد أزمة كهربا

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

ساطور في يد والرأس في الأخرى.. جرائم هزت مصر من الإسماعيلية إلى كفر الشيخ

7 لاعبين.. موسيماني يحدد قائمة الممنوعين من الرحيل عن الأهلي

مفاجآت نارية - طرد 6 لاعبين وعودة «المُقاتل».. شروط تشافي لقيادة برشلونة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا