غلق طريق مطار القاهرة من اتجاه الدائري والسويس.. تعرف على البديل

أخبار مصر
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - أرشيفية
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أغلقت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، طريق المطار من ناحية الطريق الدائري والسويس للمتجهين إلى مطار القاهرة، نظرا لأعمال التطوير والتوسعة الجارية بالطريق.

وأوضحت الشركة، استمرار الغلق حتى الانتهاء من أعمال التطوير، مشيرةً إلى أن الطريق البديل أمام المواطنين المترددين على مطار القاهرة لدخول المطار سوف تكون من طريق المليون شجرة وامتداد طريق النصر وطريق العروبة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار القاهرة.

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