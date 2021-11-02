أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن الأعراض الجديدة لـ كورونا (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن الفيروسات التنافسية تتشابه في الأعراض مع  فيروس كورونا، ولذلك لا يمكن التفرقة بين الانفلونزا وكورونا، إلا من خلال إجراء بعض التحاليل، وأشعة مقطعية لمعرفة وجود التهابات. 

 

 وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن أي شخص يشعر بأعراض كورونا أو أعراض البرد، عليه ان يعزل نفسه ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية، وفي حال فقدان حاسة الشم والتذوق، أو وجود حكة في العين، أو  التأثير على أصابع اليدين فهذا يعني أنه مصاب بكورونا في الغالب.

 

 ولفت، إلى أن هناك بعض الأعراض  الجديدة  لفيروس كورونا  مثل وجود تقرحات في اللسان، أو التأثير سلبًا على أصابع القدمين بشكل مميز، أو وجود احتقان في العينين، أو التهاب في الجلد، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض ليست ثابتة، ومتغيرة من فرد للآخر.

 

 

 

إدارة جامعة عين شمس أستاذ مناعة ‫ فيروس كورونا‬‎

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