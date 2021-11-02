قبل تطبيقها في يناير المقبل.. لجنة من "المالية" تبحث جدوى ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن اللجنة المكلفة ببحث جدوى ضريبة الأرباح الرأسمالية سوف تبدأ عملها بعد 15 يومًا، على أن تصل إلى نتائج أولية خلال أسبوعين آخرين.

وقال معيط خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تبحث جدوى ضريبة الأرباح الرأسمالية، من حيث سلبيات وإيجابيات الضرائب المفروض على البورصة، وستضم ممثلين عن جهات وجمعيات سوق المال أبرزها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعيات إكما وإيما والمحللين الفنيين.

وأوضح وزير المالية، أنه في حالة رغب النواب مناقشة تداعيات ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في اجتماع لاحق بلجنة نوعية أو تحديد موعد مناقشة عامة فإنه يرحب بذلك.

الجدير بالذكر أن الحكومة فرضت ضرائب على الأرباح الرأسمالية لمتعاملى البورصة المصرية، بواقع 10% من صافى الربح، في عام 2014، ولكنها أجلت تطبيقها عدة مرات، على أن يجري تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل.

