حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي مع جونسالفيس

علق بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا الذي يلعب ضمن مجموعة مصر في تصفيات المونديال، على أنباء تدريب الزمالك في فترات ماضية.

حقيقية مفاوضات الأهلي والزمالك مع مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس: "بالنسبة لي أفخر بتدريب الفرق المصرية وأعتقد أن أي مدرب بإفريقيا يسعد بالتدريب في مصر وإذا عرض عليا هذا الأمر سنتحدث".

وأشار المدير الفني لمنتخب أنجولا تصريحاته بقوله: “الأهلي رقم 1 في إفريقيا وأحد أفضل فرق العالم وعلينا أن نرى ماذا سيحمله لنا المستقبل".

قال المدير الفني لمنتخب أنجولا، بيدرو جونسالفيس، إن فريقه به العديد من الإخفاقات لذا يركز على مباراته أمام المنتخب المصري.

وأضاف المدير الفني لمنتخب أنجولا، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: “منتخب مصر يعتبر الفريق الأول بإفريقيا ولديه محمد صلاح وهو بالطبع رقم 1 في العالم وبالنسبة لنا نتطلع لبذل أقصى جهد في مواجهة مصر".

وأتم بيدرو جونسالفيس تصريحاته بالتنويه إلى أنه يعرف طريقة لعب كيروش، قائلًا: "مازلنا نطور من إمكانياتنا وأدائنا ونتمنى تحقيق نتائج جيدة.

