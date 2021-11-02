رقص عمرو أديب على أنغام النافورة في البوليفارد بموسم الرياض (فيديو)

رقص الإعلامي عمرو أديب، على أنغام النافورة في البوليفارد بموسم الرياض.

وسلط أديب الضوء في برنامجه الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على العرض الرائع للنافورة الراقصة، معبرًا عن اعجابه الشديد بفعاليات البوليفارد.

وشوق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، المتابعين لافتتاح البوليفارد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشر آل الشيخ، فيديو لأفتتاح البوليفارد وعلق عليه كاتبًا: “اليوم الاثنين الساعة ٥ العصر افتتاح البوليفارد … لا احد يقول ما لقيت تذاكر احجز من الآن … البوليفارد عالم ثاني”.

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.