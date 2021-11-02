يصغرها 14 عاما.. من هو صديق كيم كاردشيان الجديد؟

من هو صديق كيم كاردشيان الجديد؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، بصحبة أحد الشبان، متسائلين ما إن كان هو صديقها الجديد.

وظهرت كيم كاردشيان والتي تمضي قدما في إجراءات الطلاق من كاني ويست وهي تمسك بيد الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، الذي كان مخطوبا في السابق للمطربة والممثلة أريانا غراندي.

ونشرت مجلة People صورا لكيم كارداشيان (41 سنة) وهي تمسك بيد بيت ديفيدسون الذي يصغرها بنحو 14 عاما إذ يبلغ عمره 27 عاما.

وتم توثيق الصورة وهما يستمتعان بركوب قطار الجبال خلال احتفالات الهالوين، بمزرعة نوتس المخيفة أو مزرعة عيد القديسين بكاليفورنيا.

إلا أن أحد المقربين من كيم كاردشيان قال: "إنهما يتجولان في نفس الدوائر ويلتقون من حين لآخر. إنهما مجرد أصدقاء يميلون إلى التسكع معا".