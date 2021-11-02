حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021، أن حالة الطقس لهذا اليوم ستكون سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس في السعودية.. سماء غائمة جزئيا

وأوضحت الأرصاد السعودية أنه تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يتخللها سحب رعدية، ومن المؤكد أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها.

حالة الطقس في السعودية وحركة الرياح اليوم

ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد السعودية، تبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.