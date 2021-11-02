تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم.. انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

نقدم لكم في السطور لتالية تفاصيل حالة الطقس في الإمارات، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أكده المركز الوطني للأرصاد الإماراتية.

حالة الطقس في الإمارات.. انخفاض درجات الحرارة

قال المركز الوطني للأرصاد في بيانه الصادر اليوم، إن الطقس يكون غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض التدريجي.

حالة الطقس في الإمارات ليلا

وأكد المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، أن طقس الساعات المتأخرة من الليل يكون رطبا، مع صباح الأربعاء أيضا، بجانب فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حالة الطقس في الإمارات وحركة الرياح

وعن الرياحـ، أوضح المركز أنها تكون من خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.