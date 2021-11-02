حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء 2-11-2021 على مدار اليوم

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في الكويت في ليلا ونهارا؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت

نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أكده المركز الوطني للأرصاد الكويتية.

حالة الطقس في الكويت ليلا

أكدت الأرصاد الكويتية أن الطقس ليلًا يكون معتدل وغائم جزئيا، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس في الكويت نهارا

وعن حالة الطقس في الكويت نهارا فيسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح تكون متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة.