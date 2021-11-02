حالة الطقس في البحرين.. ضباب خفيف في بعض المناطق

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حالة الطقس
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حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

 

حالة الطقس في البحرين

نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في البحرين، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، مع حركة الرياح.

 

حالة الطقس في البحرين.. ضباب خفيف

كشفت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مملكة البحرين، معلنة أنه سيكون هناك ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ولكنه معتدل خلال النهار.

حالة الطقس في البحرين.. وحركة الرياح
وعن حركة الرياح ليوم، أوضحت الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الرياح تكون شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا خلال فترات النهار.

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