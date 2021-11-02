أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-11-2021

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية سعر 783 جنيها للجرام بزيادة 3 جنيهات عن أمس، بينما بلغ الذهب في البورصات العالمية مستويات 1790 دولار، وهو سعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب عيار 18، فمن المقرر أن يسجل اليوم نحو 670 جنيها للجرام الواحد.

وعن أسعار الذهب اليوم عيار 21، فيسجل نحو 782 جنيها، للجرام الواحد، وهو العيار الأكثر تداولا وشعبية بين المواطنين.

ومن المفترض أن يسجل اليوم عيار 24 نحو 884 جنيها، وعن سعر الجنيه الذهب فيسجل 6256 جنيها، أما أونصة الذهب فتسجل 1790 دولارا.

واستقرت أسعار الذهب أمس الاثنين 1 نوفمبر مع استمرار الضغط من الدولار الأميركي، بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة الماضي، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

هذا وجرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأونصة بعد أن انخفض 1.5% لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1784.801 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.80 دولار للأـونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1026.58 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1996.57 دولار للأونصة.