طقس حار وشبورة كثيفة تجتاح هذه المحافظات.. الأرصاد تحذر

يبحث المواطنين المهتمين بتفاصيل حالة الطقس عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021، لمعرفة أخبار الطقس قبل الخروج من المنزل، لذا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكتروينة لمتابعيها الكرام في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة جول حالة الطقس ودرجات الحرارة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية، حيث هناك تحذيرات بسبب الطقس الحار اليوم والشبورة الكثيفة التي تجتاح العديد من المحافظات.

شبورة مائية كثيفة

وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من قائدي السيارات من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ناصحة بتوخي لحذر واتباع تعاليم المرور.

طقس اليوم مائل للحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



نشاط رياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.