بن زايد يشكر مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على دعم استضافة الإمارات لمؤتمر COP28

عربي ودولي
بن زايد
بن زايد
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عبر وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، عن شكره لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ على دعم استضافة الإمارات لمؤتمر COP28، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأيدت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الثلاثاء، طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/، المنتظر عقده عام 2023.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر في مدينة جلاسجو، الذي شهد مشاركة متميزة للعديد من دول العالم، وتم خلاله مناقشة آليات تسريع العمل على تنفيذ أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCC/.

وزير خارجية الإمارات الشيخ بن زايد الإمارات مجموعة أسيا المحيط الهادي
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