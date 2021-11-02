لقاء الخميسي: هدفنا من حكاية "حتة من القمر" تغيير مفاهيم المجتمع

قالت الفنانة لقاء الخميسي، أن حكاية "حتة من القمر" التي تعرض حاليًا ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" سوف تساهم في تغيير الكثير من المفاهيم في مجتمعنا، مُضيفة:" الفكرة ستغير مفاهيم كثيرة وليست الفكرة إننا نتحدث عن وحمة، وإن هذا عيب من عندنا ربنا هو فعلًا ليست عيب ممكن يكون أعطاها لشخص لسبب من الأسباب".

وتابعت لقاء خلال استضافتها في برنامج the insider بالعربي:" نقدم رسالة خلال المسلسل يا جماعه اقبلوا الناس زي ما هما، لا يصح في كل الأحوال إن يكون الإنسان الذي أمامك لديه وحمة أو مشكلة في يده أو قدمه، مختلف بأي شكل من الأشكال سواء اختلاف ديانة في الشكل أو في الجنسية اقبلوا الناس زي ما هما".

وأضافت قائلة:"لا تحكموا على شخص لأنكم لا تعلمون الشخص الذي أمامكم ماذا يدور بداخله، لا تتنمروا على أحد بكلمه بايخة، لأنك لو وضعت نفسك مكان هذا الشخص ستتوجع جدًا".

والحكاية بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.