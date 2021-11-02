التعبئة الإحصاء: 274 ألف رخصة ممنوحة للتوك توك على مستوى الجمهورية



كشفت بيانات حكومية، عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31/12/2020، وبلغ حجم التراخيص الممنوحة للتوك توك نحو 274 ألف و984 ترخيص، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪، وجاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.4 مليون مركبة بنسبـة 22٪ تليـــها محـافظة الجيـزة بعـدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9٪، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2020.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2٪ من إجمالي المركبـات في 31/12/2020 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 370.5 ألف سيارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.