وزير البترول يستقبل السفير الفرنسى لبحث سبل التعاون المشترك



استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث مجالات التعاون المشترك فى قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية.

ووجه المهندس طارق الملا التهنئة للسفير الفرنسي على توليه مهام عمله الجديد في القاهرة، مشيرًا إلي أن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات ممتدة وراسخة شهدت تطورا كبيرا وزخما ملحوظا خلال السنوات الاخيرة، وذلك انعكاسًا للعلاقات المتميزة بين الرئيسين السيسى وماكرون وحرصهما على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون بين البلدين.

واضاف ان الزيارة الناجحة مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للعاصمة الفرنسية عكست الاهتمام المشترك بتوطيد الشراكة المصرية الفرنسية في كافة المجالات وتعزيز الاستثمار المشترك بين الجانبين.

واستعرض الملا مع السفير الفرنسي موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصرى، حيث يتم العمل مع شركة اكسنس الفرنسية الرائدة في انجاز الأعمال الهندسية لرخص التصنيع الخاصة بمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات كأكبر مشروع للبتروكيماويات سيتم إقامته في مصر وافريقيا، كما تم استعراض مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخري وفي مقدمتها شركة توتال انرجيز الفرنسية العملاقة التي حرصت على تنويع استثماراتها في مصر سواء في مجالات توزيع وتداول الوقود أو البحث عن الغاز الطبيعى في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط.

و استعرض الجانبان كذلك الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير، واشار الملا إلى الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في مصر في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة ودعم فرنسا لجهود مصر منذ البداية لإطلاق المنتدى والذى تم تتويجه بإنضمام فرنسا رسميًا كعضو دائم بالمنتدى. وأعرب السفير الفرنسي عن تقديره لتواجده في مصر فى المرحلة الحالية التى تشهد خطوات كبيرة إلى الأمام في التنمية والبناء، مشيرًا إلي أن العلاقات مع مصر علاقات صداقة ممتدة، وان هناك حرصًا متبادلًا على تطويرها مؤكدًا الاهمية التي توليها فرنسا لتطوير وتوثيق العلاقات مع مصر في كافة المجالات.



