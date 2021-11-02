توقعات بتراجع عجز الميزانية السعودية إلى 67 مليار ريال

توقع تقرير اقتصادي أن يأتي عجز الموازنة السعودية خلال عام 2021 أقل من توقعات وزارة المالية الأخيرة، في البيان التمهيدي لميزانية عام 2022.

وقال التقرير اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في العام 2021 نحو 67 مليار ريال (أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل توقعات وزارة المالية بأن يبلغ 85 مليار ريال (أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2021 ككل.

ولفت التقرير، إلى بيان أداء الموازنة العامة للدولة للربع الثالث 2021، والذي أظهر ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية إلى 243 مليار ريال بزيادة بنسبة 13%، أو بنحو 27.8 مليار ريال، على أساس سنوي، مقابل تراجع إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 8%، على أساس سنوي، لتصل إلى 237 مليار ريال، ونتيجة لذلك، سجل الربع الثالث فائضًا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال، ومن ثم بلغ العجز من بداية العام وحتى الربع الثالث نحو 5.4 مليار ريال.

أسعار النفط لمستويات 100 دولار للبرميل قريبا

وقال،التقرير، إن الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي شجعت المشترين على البحث عن خيارات، لذا أصبح النفط الخام أحد بدائل الغاز في توليد الكهرباء.

وأضاف، أنه بالنظر إلى المستقبل، هناك احتمال كبير بأن تتجه أسعار النفط إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب؛ في حال تسارعت عمليات استبدال الغاز بالنفط الخام خلال شهور الشتاء.

ولفت، إلى أنه في حال اجتمعت هذه الظروف مع أي انقطاع غير مخطط له في الإمدادات النفطية، ربما يؤدي ذلك إلى دفع أسعار النفط باتجاه مستوى الـ 100 دولار للبرميل.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط أسعار خام برنت 84 دولارًا للبرميل خلال أكتوبر/ تشرين الأول، مرتفعًا بنسبة 13%، على أساس شهري؛ نتيجة لزيادة الطلب على النفط.

وذكر، أنه بصورة أكثر تحديدًا، أدى انطلاق حملات التطعيم عبر العالم، إلى تخفيف القيود على الحركة، مما ساعد على ارتفاع استهلاك وقود النقل (وقود الطائرات والبنزين) ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة.

توقعات ببلوغ متوسط إنتاج السعودية من الخام 10 ملايين برميل يوميا

وارتفع إنتاج السعودية من الخام بنسبة 1% (أو ما يعادل 100 ألف برميل يوميًا)، على أساس شهري، في سبتمبر/ أيلول 2021، ليبلغ 9.6 مليون برميل يوميًا، متماشيًا مع المستويات المتفق عليها ضمن اتفاقية أوبك وشركائها.

وقال التقرير، إنه حسب الوضع القائم الآن، يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10 ملايين برميل يوميًا بنهاية هذا العام.

ونوه، بأن أحدث البيانات الرسمية المتوفرة والخاصة بشهر أغسطس/ آب، تشير إلى أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة سجلت أعلى مستوى لها في 16 شهرًا، لتصل إلى 7.9 مليون برميل يوميًا، ومن ذلك الإجمالي شكلت صادرات النفط الخام متوسط 6.5 مليون برميل يوميًا.