انخفاض سعر برميل النفط الكويتي إلى 82.97 دولار

الاقتصاد
النفط- ارشيفية
النفط- ارشيفية
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 انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 73 سنتًا؛ ليصل إلى 82.97 دولار، مقابل 83.70 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفع خام برنت القياسي أمس بواقع 99 سنتًا ليصل إلى مستوى 84.71 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط صعودًا بنحو 84 سنتًا وصولًا إلى 84.05 دولار للبرميل.

على صعيد تداولات اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا هامشيًا، وسط متابعة آخر مستجدات العرض والطلب في ظل ترقب انعقاد اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع.

وكشف مسح لوكالة "رويترز" أن إنتاج النفط من الدول الأعضاء في "أوبك" بلغ 27.50 مليون برميل يوميًا في أكتوبر بزيادة 190 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، ومع ذلك فهو مستوى أقل من المستهدف عند 254 ألف برميل يوميًا.

في الوقت نفسه، قررت الصين السحب من مخزونات البنزين والديزل في خطوة تستهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة، كما اتجهت شركات النفط المملوكة للحكومة لزيادة معدل تشغيل منصات التكرير.

وارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 0.3% لتصل إلى 84.97 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند مستوى 84.18 دولار للبرميل.

 

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