تغطية سندات "المركزى الكويتى" 11 مروة

الاقتصاد
البنك المركزى الكويتى-
البنك المركزى الكويتى- ارشيفية
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طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.

وتمت تغطية الإصدار بواقع 11.80 مرة، علمًا بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.83 مليار دينار، وذلك حسب البيانات المنشورة على المركزي.

وطبقا للبيانات، فقد بلغ أجل تلك السندات 3 أشهر، إذ تستحق في 1 فبراير عام 2022.

يشار إلى أن معدل عائد الإصدار وأجله يتوافقان مع أخر طرح للمركزي الكويتي يوم الثلاثاء الماضي والبالغ قيمته 200 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

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