سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في البنوك

الاقتصاد
الريال السعودى- ارشيفية
الريال السعودى- ارشيفية
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري، وتعتبر أسعار العملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في مصر.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

وسجل سعر الريال السعودى استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء

4.19 جنيه للبيع.

 

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