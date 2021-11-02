طلب تحريات المباحث في محاولة تهريب 32 ألف يورو بمطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول محاولة راكبة إيطالية تهريب مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، والتحفظ علي المضبوطات وسؤال صاحبتهم عن الواقعة.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بورود بلاغ أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو تم ضبط الراكبة و.ع.ي، إيطالية، من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أوسداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

تم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتبين وجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، بالعرض تبين وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.