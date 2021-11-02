طلب تحريات المباحث في محاولة تهريب 32 ألف يورو بمطار برج العرب

محافظات
برج العرب
برج العرب
Advertisements

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول محاولة راكبة إيطالية تهريب مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، والتحفظ علي المضبوطات وسؤال صاحبتهم عن الواقعة.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بورود بلاغ أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو تم ضبط الراكبة و.ع.ي، إيطالية، من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أوسداد رسوم جمركية أجابت بالنفي. 

تم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتبين وجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، بالعرض تبين وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.

 

نيابة العامرية محاولة تهريب 32 ألف يورو الشيكولاته اتحريات المباحث راكبة إيطالية
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. ثروت سويلم يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة تغيير ملعب مباراة القمة وعدد الجماهير

عاجل.. هاجر الشرنوبي تتعرض لكارثة في منزلها

‎وسط مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد المنتظر ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. قرار ناري في الأهلي بعد أزمة كهربا

نقل صاحب كشف "أبو الهول الثاني" بالأهرامات ويصرح: إجراء تعسفي (مستند)

تنبيه عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

وفاة الأمير السعودي الشاب سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

إحالة قرارين للرئيس السيسي إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب