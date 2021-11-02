وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لعدد من القيادات بالمحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من سكرتير عموم وسكرتير عموم المساعدين بمحافظات أسيوط والمنيا والمنوفية والدقهلية، وتضمنت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد سكرتير عام محافظة المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء تامر سعيد محمد سكرتير عام محافظة قنا إلي سكرتير عام محافظة المنيا، والمهندس نبيل محمد الطيبي سكرتير عام محافظة الدقهلية إلي سكرتير عام محافظة قنا.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء للقيادات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها.

كما تضمنت الحركة نقل الدكتور محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم إلي سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد اللواء عماد محمد يوسف سكرتير عام مساعد المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام المنوفية، ونقل المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد قنا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، ونقل اللواء محمد صلاح ناجي سكرتير عام مساعد اسيوط إلى سكرتير عام مساعد قنا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة مستمرة فى إجراءات تقييم أداء كافة القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى سعى وزارة التنمية المحلية أيضًا إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدًا عن مجال خدمة المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لإعلان جديد لقيادات الإدارة المحلية لضخ دماء جديدة في العمل المحلي بالمحافظات، حيث سيتضمن الإعلان ٦٥ وظيفة للعمل كرؤساء مدن ومراكز وأحياء.