إيقاف محاولات البناء دون ترخيص خلال حملات مكثفة بالشرقية

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حملات إزالة المباني
حملات إزالة المباني المخالفة
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قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر إبراهيم ورئيس القسم الهندسى والمشرفين ومدير حماية الأراضى بالوحدة بحملة إزالة لسملات وأعمدة بعزبة الجندى التابعة لقرية منية سنتا على مساحة 100 متر.

وقامت الوحدة المحلية بالزوامل بحملة إزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن قواعد خرسانية وفك الشدة الخشبية  على مساحة 120 متر بعزبة الأشرم التابعة لقرية الزوامل ولم يتم استكمال إجراءات التصالح وتمت الإزالة كليا وإزالة القواعد ورفع الحديد من الخرسانات نهائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمحمدية والقسم الهندسى بالوحدة بالتصدى لحالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية فى المهد بقرية المحمدية بالطوب الدبش على مساحة 5 قيراط وتمت الازالة كليًا حتى منسوب سطح الارض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق  والقسم الهندسى وحماية الأراضى بالصالحية الجديدة بإزالة عدد 5 حالات مبانى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ( 10 سهم - 3 قيراط ) وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أى تعديات أخرى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أى محاولات للبناء العشوائى دون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

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