ضبط 5839 مستحضرات وأدوية طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مخزن مستحضرات وأدوية طبية، دون ترخيص بالإسكندرية وبداخله كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن "دون ترخيص" للمستحضرات والأدوية الطبية- كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من المستحضرات والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة داخل المخزن المشار إليه، وتبين أن المخزن غير مستوفي للاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية.

كما تم ضبط بداخل المخزن عدد 37 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 5839 عبوة متنوعة "مجهولة المصدر ودون فواتير أو مستندات، بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

