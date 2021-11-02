محافظ الإسكندرية: 20 مركزا للكشف وعلاج الدواجن

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تهتم المحافظة بتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطري في الإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط، تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد بنطاق المحافظة وذلك للحفاظ على هذه الثروة وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة واللقاحات للحد من انتشار الأمراض التي يمكن أن تصيب الحيوانات والدواجن.

وأشار المحافظ إلي وجود 20 مركز للكشف وعلاج الدواجن (دواجن –بط –أرانب – حمام – عصافير) منتشرين بزمام المحافظة تابعين لمديرية الطب البيطري، وقد تم الكشف علي (203،313) داجن خلال الفترة منذ بداية عام 2021 حتى الآن، هذا بالإضافة إلى تحصين 7 ملايين طائر في المزارع، وقرابة 50 ألف طائر تربية منزلية، كما قامت مديرية الطب البيطري بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بعدد 561 مزرعة دواجن بزمام محافظة الإسكندرية مع رفع إحداثياتها وتسجيل تليفونات أصحاب هذه المزارع ومستأجريها للتواصل المستمر ومتابعة حركة دخول الطيور وميعاد البيع وسحب عينات ما قبل البيع للتأكد من أنها خالية من الأمراض قبل الذبح.

ومن جانبة أوضح شباط؛ أن المديرية من خلال أطباء متخصصين قامت بسحب 165 عينة لمرض إنفلونزا الطيور حتي يطمئن المواطن السكندري أن الطيور خالية من مرض إنفلونزا الطيور، مضيفا بتحصين عدد 145888 أبقار وجاموس وأغنام وماعز وهو إجمالي تعداد المحافظة بكافة التحصينات المرادة من (حمى قلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي وجدري والجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة) بإجمالي عدد 932.012 عملية، وبذلك تكون كل الحيوانات في هذا القطاع قد تم تطعيمها والتأكد من خلوها من الأمراض قبل وصولها للمواطنين حفاظا على الصحة العامة.