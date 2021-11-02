ضبط متهم انتحل صفة خبير علاجي للنصب على المواطنين

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبير علاجي يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت، كما يقوم بالاتجار فى أدوية يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة ودون اتخاذ الاشتراطات التى تحافظ على صحة المواطنين ودون ترخيص من الجهات المختصة، كما يقوم بالترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم ببثها عبر قنوات فضائية متعددة معظمها غير مرخصة تبث من خارج البلاد، وكذا إدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية وجميعها غير مرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم والمراكز الخاصة به وأمكن ضبط (مركزًا رئيسيًا لإدارة عمليات القناتين المشار إليهما ومركز اتصالاتهما لخدمة العملاء)، كذلك أمكن ضبط (موظفين بخدمة العملاء، مقيمان بمحافظة الجيزة) وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (50 قرص صلب بفحصهم فنيًا تبين تحميلهم بــــ "ملفات تحوى أسماء الموزعين بمختلف المحافظات وكذا الأدوية المطلوب توزيعها على العملاء والطرق العلاجية لاستخدامها – برنامج للتجسس على العملاء وتسجيل المحادثات بينهم وبين خدمة العملاء وملفات فيديو يقدمون خلالها الوصفات الطبية للعملاء – ملفات تحوى معلومات حول الشركة والموظفين – ملفات تحوى كمية الأدوية الموجودة - برامج للاستعلام عن العلاجات التي يتم تصنيعها ولتسجيل المكالمات التليفونية " – وحدة معالجة مركزية محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة وعدة برامج خاصة بمحادثات العملاء ومعلومات حول الأدوية والطرق العلاجية المختلفة – 2 جهاز راوتر لتسهيل الاتصال بالإنترنت – 7 أجهزة هاتف محمول بداخلها كل منهم شريحة والتي تظهر أرقامهم على شاشات التلفزيون من خلال القنوات الفضائية والإلكترونية ليقوم العملاء بالاتصال عليها لطلب الأدوية)، كما أمكن ضبط (3مركز علاجي ومنفذ لتوزيع الأدوية غير المرخصة بالجيزة) وضبط (المديرين المسئولين عنهم)، وبالتفتيش فى حضورهم تم ضبط (8045 عبوة أدوية علاجية ومستحضرات تجميل – مبالغ مالية من متحصلات البيع)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بعلمهم بوجود تلك المخالفات بالاشتراك مع المتهم الأول مالك المراكز والشركة المنتجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.