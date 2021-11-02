بـ 4 قرارات و6 توصيات.. نقيب المحامين يعلن نتائج مؤتمر يوم المحاماة

أعلن رجائى عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارات ونتائج مؤتمر يوم المحاماة الذى عقد يوم الخميس الماضى، وذلك فى مؤتمر صحفى عقده نقيب المحامين، منذ قليل، بمكتبه بمقر النقابة العامة برمسيس.



وجاءت القرارات كالتالى:



أولا: قرار معالى المستشار وزير العدل بإعفاء المحامين من التسجيل على البوابة الإلكترونية.

ثانيًا: القرار المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية، بشأن إقامة الدعاوى عن بعد وتيسيرها وشرحها للمحامين وعمل حلقات تدريبية ونقاشية حولها بكافة المحافظات.

ثالثًا: قرار نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بإعلان 30 سبتمر من كل عام يومًا للمحاماة العربية

رابعا: إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من السادة الأساتذة الأجلاء الآتى أسماؤهم:

الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور.

الأستاذ الدكتور مفيد شهاب.

الأستاذ الدكتور حسانين عبيد.

الأستاذة الدكتورة القليوبى.

الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار.

الأستاذ الدكتور حسن عبدالباسط جميعى.

الأستاذ ناجى شوقى.

الأستاذ رأفت نوار.

الأستاذ فتحى عبدالشافى.

الأستاذ إمام نوير.

وجاءت توصيات مؤتمر "يوم المحاماة":

أولا: التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة العدل، ونقابة المحامين المصرية، وعمل برتوكولات التعاون التى تساهم فى دعم الشراكة فى سبيل تحقيق العدالة.

ثانيا: العمل على إعادة استعادة التوازن فى العلاقة بين نقابة المحامين، والمؤسسات والسلطات التى تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية.

ثالثًا: الدعوة إلى رأب الصدع فى بنيان اتحاد المحامين العرب، ووأد المحاولات الرامية إلى زرع الفتن فيه، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقره الدائم فيها.

رابعا: عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير المهنى الذى يضمن تطوير المحامين بكافة درجات قيدهم، وملاحقة كل ما هو جديد، وقد تم الاتفاق فعليا على ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة وكلية الحقوق جامعة المنيا، وسيتم توسيع القاعدة لتشمل جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وكذلك عقد بروتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة، فى (علوم الإدارة، علوم الحاسب الآلى، العلوم الضريبية، العلوم التجارية، تأسيس الشركات، التمويل العقارى وغيرها من مجالات التعاون المشتركة).

خامسًا: الاستعانة الفورية بأساتذة الدراسات الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ‏لسرعة إنجاز ملف زيادة المعاشات لتكون زيادة المعاشات مطروحة على الجمعية ‏العمومية للمحامين المقرر عقدها قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى.

سادسًا: وضع كلمة الشباب التى ألقاها عنهم زميلهم بالمؤتمر موضع التنفيذ الفورى ‏و تطوير مستوى الخدمات لشباب المحامين وتحديد أقرب موعد لعقد الاجتماع بين ‏نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الشباب فى أقرب وقت ممكن.

received_4748817631836239

received_301878558342564