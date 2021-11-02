معرض عن الكنيسة القبطية بميلانو وشمالي إيطاليا

افتتح نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف إيبارشية ميلانو، معرضًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظمه الإيبارشية، بحضور كاردينال ورئيس أساقفة ميلانو للكنيسة الكاثوليكية ماريو دلبيني، ومونسينيور إيبارشية لودي ماوريتسيو مالفيستيتي والمسؤول عن العلاقات المسكونية، الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الإيطاليين والمصريين.

ويستمر نشاط المعرض حتى نهاية شهر فبراير 2022، في عدد من الكنائس في شمالي إيطاليا، ويتناول تاريخ الكنيسة القبطية وشهدائها، وأهمية الفن والأيقونة القبطية، وكذلك كنائس الإيبارشية وكيف تأسست على يد مثلث الرحمات الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبخدمة نيافة الأنبا أنطونيو، كما يبين أنشطة الجالية القبطية وارتباطها بالكنيسة في شمالي إيطاليا.