تراجع الدولار الاسترالي بعد اجتماع البنك المركزى





انخفض الدولار الاسترالي الثلاثاء 2 نوفمبر بعد أن تحدث البنك المركزي الاسترالي بنبرة أقل تشددا من المتوقع في أول اجتماع ضمن سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

ولم يظهر البنك المركزي الاسترالي أي تشديد للسياسة النقدية مثلما كان متوقعا، مما دفع الدولار الأسترالي للانخفاض 0.7% إلى 0.7462 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 22 أكتوبر تشرين الأول، وانخفض دولار نيوزيلندا كذلك 0.2% إلى 0.7174 دولار.

هذا واستقر مؤشر الدولار عند 93.918 منخفضا 0.25% عن مستواه أمس الاثنين عندما تراجع عن أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف الأسبوع الذي بلغ 94.313.

وتراجع اليورو قليلا بنسبة 0.1% إلى 1.1596 دولار، وتراجع الاسترليني 0.1% إلى 1.3651 دولار.

وانخفض الدولار 0.3% ليسجل 113.62 ين، مواصلا تماسكه دون أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 114.695 الذي سجله يوم 20 أكتوبر تشرين الأول.

ينصب الاهتمام الآن على الفدرالي الأميركي الذي يبدأ اجتماعات تستمر يومين اليوم، ومن المتوقع أن يعلن بدء تقليص التحفيز بشراء الأصول، ويستوعب السوق كذلك رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي في إنجلترا يوم الخميس.

وكان المستثمرون في الأسابيع الأخيرة يتوقعون موجة من تشديد السياسات النقدية متوقعة من البنوك المركزية، إذ يراهنون على أن صناع القرار قلقون من ارتفاع معدلات التضخم بما يكفي لإنهاء عهد الفائدة المنخفضة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومن جهته وأكد المركزي الاسترالي على أن التضخم ما زال منخفضا لكنه حذف توقعه السابق بأن الفائدة من المستبعد أن ترفع قبل 2024.