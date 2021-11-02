ارتفاع أسعار القمح الأميركي إلى أعلى مستوياتها في 8 أعوام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام اليوم الاثنين مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية.

وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

من ناحية أخرى، كانت قد سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست مكاسب أيضًا في وقت سابق من شهر أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام القادم في أمريكا الشمالية في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية.

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