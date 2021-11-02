الذهب يستقر عند 1793 دولار مع ترقب قرار المركزي الأمريكي

استقر الذهب اليوم مع انتظار المشاركين في السوق اجتماع المركزي الأمريكي الهام بشأن السياسة، وذلك في مواجهة تزايد الضغوط التضخمية والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.

وبحسب "رويترز" لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية إذ سجل 1793.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1796.70 دولار.



ويتوقع ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي أست مانجمنت أن يظل الذهب تحت ضغط في حالة اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة ومن المرجح أن يعلن الاحتياطي الاتحادي عن بدء تقليص التحفيز في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين غدا.

وقال "قد يظل الذهب مدعوما إذا استمر عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب المستويات الحالية مايشير إلى توقعات نمو أضعف لدى حملة السندات. وظلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 1.5% اليوم لكنها دون أعلى مستوياتها في عدة أشهر عند 1.7% الذي بلغته الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.94 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1056.38 دولار ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2044.97 دولار.



