ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العشرين 75 %





عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأوائل 2009، التزم أعضاء مجموعة العشرين بالامتناع عن وضع حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة.



وأكملوا هذا الالتزام بدعوة منظمة التجارة العالمية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي و"أونكتاد" أن ترصد تدابيرها الجديدة المتعلقة بسياسات التجارة والاستثمار والإبلاغ عنها علنا.



وعندما تسبب وباء كوفيد - 19 في أزمة أخرى في أوائل 2020، أظهر أعضاء مجموعة العشرين القيادة كما فعلوا في الاستجابة للأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008 /2009. فور اندلاع كوفيد - 19، تعهدوا بالبقاء منفتحين على التجارة والاستثمار للحد من أضرار الوباء على اقتصاداتهم.



منذ ذلك الحين، تواصل المنظمات الدولية الثلاث الالتزام باحترام توصية مجموعة العشرين من خلال إصدارها التقارير العامة عن وضع سياسات التجارة والاستثمار الخاصة بالاقتصادات العشرين الأكبر في العالم. صدر عنها حتى الآن 25 تقريرا بموجب هذه الولاية.



يوثق تقرير المراقبة الـ26 هذا - صدر بمناسبة انعقاد قمة روما لمجموعة العشرين - إجراءات وتدابير الاستثمار التي اتخذتها المجموعة فيما يتعلق بتعهداتها. ويغطي التقرير التدابير المتعلقة بالاستثمار المعتمدة في الفترة بين 16 أيار (مايو) 2021 و30 أيلول (سبتمبر) 2021.



تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

قالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إنه إذا كان وباء كوفيد - 19 قد أدى إلى تسريع الانخفاض الذي كان قائما بالفعل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، التي وصلت في 2020 إلى أدنى مستوى لها في 15 عاما، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة العشرين في العام اللاحق لعبت دورا حاسما في تعويض انخفاض العام الماضي.



وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لمجموعة العشرين في الربع الأول 2021 أعلى 75 في المائة مما كانت عليه في الربع نفسه من 2020.



وللمقارنة، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الوافدة - أي دول العالم كافة بما فيها مجموعة العشرين - 30 في المائة في الربع الأول 2021، لتصل إلى 442 مليار دولار.



وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لمجموعة العشرين أعلى أيضا 58 في المائة مقارنة بالربع الأول 2019، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الوافدة - أي دول العالم كافة بما فيها مجموعة العشرين - أعلى 25 في المائة مما كانت عليه في الربع الأول من عام 2019.



وشهد عدد وقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي تشمل اقتصادات مجموعة العشرين نموا مستمرا منذ الربع الثالث من عام 2020. كانت قيم الصفقات في النصف الأول 2021 هي الأعلى منذ 2018 وكانت مدفوعة بعدد قليل من الصفقات الكبيرة في القطاعات المالية والرعاية الصحية والتقنية. في المقابل، استمرت قيمة المشاريع الاستثمارية التأسيسية التي تم الإعلان عنها في اقتصادات مجموعة العشرين في اتجاه تنازلي. استمرت النفقات الرأسمالية في الانخفاض في جميع قطاعي الصحة والتقنية. استمرت التقنية الإحيائية والاتصالات في جذب المشاريع الاستثمارية الأكثر قيمة في النصف الأول 2021.تدابير سياسة الاستثمار



في الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى أعضاء مجموعة العشرين تعديلات قليلة جدا على سياساتهم الاستثمارية. يتناقض هذا مع العدد الكبير من التدابير المبلغ عنها لعام 2020، عندما كانت البلدان تعدل سياسات الاستثمار بسرعة لتلائم الأزمة الأولية التي أحدثها وباء كوفيد - 19. والتفسير: الاضطراب الاقتصادي الذي لوحظ في بداية الوباء بدأ في الانحسار في عديد من أعضاء مجموعة العشرين، ما أدى إلى خفض عدد تعديلات سياسة الاستثمار مرة أخرى ليصبح تواترها مشابها لفترة ما قبل الجائحة.

التدابير الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر



من الدول التي غيرت سياساتها الاستثمارية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، الهند إذ حررت الاستثمار الأجنبي في قطاع التأمين ومشاريع النفط والغاز، بزيادة سقف الاستثمار الأجنبي في هذين القطاعين.



كما حدت إندونيسيا من الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات، وأضافت بعض الصناعات إلى قائمة الصناعات المغلقة أمام المستثمرين الأجانب.



وأصبحت أنشطة التجارة الإلكترونية التي تتضمن سلعا مثل الأطعمة أو التبغ أو المنسوجات مغلقة الآن أمام الاستثمار الأجنبي.



لكن المساهمة الأجنبية في أنشطة البريد السريع التي كانت تقتصر سابقا على 49 في المائة، أصبحت الآن مفتوحة بالكامل للاستثمارات الأجنبية.



وفي الصين، رفع المصرف المركزي نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي من 5 إلى 7 في المائة، كما قام بتخفيف القيود المفروضة على قدرة المصارف المحلية على تقديم قروض باليوان للشركات غير المقيمة. في السابق، كان يسمح بمثل هذه القروض فقط في ظل ظروف محدودة.



وفتحت الحكومة الصينية قناة جديدة للمستثمرين المؤسسيين لتداول السندات الأجنبية عبر هونج كونج، التي تسمى الجزء الجنوبي.



ورفعت الحكومة الكورية الحد الأقصى لمراكز الصرف الأجنبي من 20 في المائة من إجمالي رأس المال المعدل إلى 30 في المائة من إجمالي رأس المال المعدل.

إجراءات الاستثمار المتعلقة بالأمن القومي