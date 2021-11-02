النفط يواصل الارتفاع.. وتوقعات بنقص المعروض

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع جديد بفعل المخاوف من تداعيات أزمة الطاقة وتوقعات شح المعروض في الربع الأخير من العام الجاري إضافة إلى تسارع وتيرة تعافي الطلب واستئناف حركة السفر والطيران على نحو يعادل مستوى ما قبل أزمة وباء كورونا.



ويستعد وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك +" لعقد الاجتماع الشهري الجديد الخميس المقبل لتحديد مستوى الإمدادات النفطية الملائمة لشهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسط توقعات وإشارات قوية من كبار المنتجين تفيد بالإبقاء على الزيادة الشهرية المحدودة المتفق عليها سلفا والمطبقة على مدار عدة شهور سابقة والبالغة 400 ألف برميل يوميا.



وفي هذا الإطار، يقول روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة الشهرية لمجموعة "أوبك +" أقل بالفعل من طموحات السوق، خاصة المستهلكين ولكنها الأنسب لقدرات المنتجين في هذه المرحلة بسبب تداعيات أزمة نقص الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة المطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي على أساس شهري ستؤدي إلى زيادات إجمالية تصل إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وذكر أن مجموعة "أوبك +" تحافظ بالفعل على استراتيجية دقيقة وناجحة وسجلت نجاحات سابقة مشهود لها من كل أطراف الصناعة كما أن هذه الاستراتيجية تضمن بالفعل توافر إمدادات كافية ومراعاة وضع المخزونات ووتيرة تعافي الطلب العالمي وقد أثبتت فعاليتها في الحفاظ على توازن السوق واستقراره.



ويرى، لوكاس برتريهر المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية أن اشتعال أسعار النفط يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة الغاز الطبيعي التي دفعت إلى الاعتماد على المنتجات النفطية كبديل له بينما يمكن القول إن سوق النفط الخام بمفردها مزودة بشكل جيد وإن جهود "أوبك +" ومراجعاتها الشهرية جيدة ومثمرة. ولفت إلى أن سوق النفط العالمية ما زال يواجه تحديات واسعة بسبب تداعيات وأثار جائحة كورونا على الرغم من انتعاش حركة السفر والتنقل، إذ إن جميع أطراف الصناعة يتطلعون إلى استقرار أفضل في العام المقبل وأن تستمر التأثيرات الإيجابية لعملية الزيادة التدريجية في الإنتاج وتوفير إمدادات كافية لتلبية احتياجات السوق.



ويوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أنه حسب تقرير اللجنة الفنية لـ "أوبك +" التي تسبق أعمال الاجتماع الوزاري فإنه لا يوجد تغييرات كبيرة في وضع العرض والطلب في السوق وبالتالي فإنه على الأرجح ستعيد المجموعة تأكيد خطط زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



وأشار إلى أنه في المقابل لا تزال كبريات الدول المستهلكة تجدد الدعوة إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الإمدادات النفطية بعد تفاقم الضغوط التضخمية بها نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية عند أعلى المستويات في ثلاثة أعوام موضحا أن أغلب المطالبات تجيء من الولايات المتحدة واليابان والهند لتهدئة وتيرة أسعار النفط الخام التي اكتسبت زخما واسعا وسط أزمة الغاز العالمية.



وترى، نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية أن كلمة السعودية في قمة العشرين عن تعزيز الإمدادات من الطاقة النظيفة تؤكد التزامها الكامل بدعم جهود مكافحة تغير المناخ، وأن خيار زيادة الإنتاج بشكل واسع من جانب تحالف المنتجين في "أوبك +" صارت فرصة محدودة مع شكوى قطاع كبير من المنتجين من عدم القدرة على الوفاء بالزيادة الشهرية الحالية بسبب نقص الاستثمارات النفطية في ظل التعهدات المتعلقة بتغير المناخ.



ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، وخام برنت في طريقه لتحقيق ثاني مكسب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بفعل تجدد المخاوف حيال اتساع عجز المعروض خلال الربع الأخير من هذا العام، في ظل توقعات تمسك تحالف "أوبك +" بسياسة الإنتاج الحالية دون أي تغيير خلال الاجتماع الشهري المقرر الخميس المقبل.



وعند الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي مرتفعة 1.22 دولار، أو 1.5 في المائة، عند 84.94 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 83.03 دولار.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 1.13 في المائة، إلى 84.66 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 82.74 دولار.



وتتجه أنظار المتعاملون صوب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا التحالف المعروف عالميا باسم "أوبك +" الخميس المقبل لتحديد مستويات إنتاج كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



ومن المتوقع على نطاق واسع تمسك التحالف بسياسة الإنتاج الحالية، دون إقرار أي زيادات جديدة في الإمدادات، على الرغم من الضغوط المستمرة من الإدارة الأمريكية لرفع مستويات الإنتاج وكبح جماح أسعار النفط بهدف ضمان حماية تعافي الاقتصاد العالمي. ومن جانب آخر، حجبت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أسعار سلتها بمناسبة العطلة العامة.

