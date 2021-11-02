بريطانيا تمول استثمارات صديقة للبيئة بقيمة 4 مليارات دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت بريطانيا اليوم أنها ستمول استثمارات صديقة للبيئة تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات جنيه استرليني (4.11 مليار دولار) على مدار خمسة أعوام وضمانات جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية النظيفة في الاقتصادات النامية.


وقدمت حكومة المملكة المتحدة هذا التعهد في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) التي افتتحت في جلاسجو باسكتلندا.


وبحسب (رويترز) من ناحية أخرى أكدت المملكة المتحدة أيضا أنها ستقدم ضمانات إضافية للبنك الدولي لتمويل مشاريع صديقة للبيئة بقيمة مليار دولار في أرجاء الهند، مثلما ذكرت رويترز في وقت سابق.


وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان الحكومة: "المناخ كان دائما ضحية صامتة للنمو الاقتصادي والتقدم.. لكن العكس يجب الآن أن يكون صحيحا."


وألقى جونسون أيضا كلمة في افتتاح قمة (كوب 26) التي توصف بأنها فرصة حاسمة لإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات الأكثر كارثية لتغير المناخ.

 

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