ما هي ظاهرة "أنهار الغلاف الجوي" وتأثيرها؟.. الأرصاد توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظاهرة "أنهار الغلاف الجوي" وتأثيرها، معلنة أن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين تكاثر للسحب، فقد كان الطقس غائما طوال الوقت على أغلب الأنحاء، مما أدى لتساقط الأمطار بشدة متفاوتة على مختلف المناطق وصاحبها الرعد والبرق في معظم المناطق.

تفاصيل ظاهرة أنهار الغلاف الجوي

وعن تفاصيل ظاهرة أنهار الغلاف الجوي(Atmospheric rivers )، أكدت الأرصاد الجوية أنها ظاهرة تعبر عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن يكون محمل بنسبة كبيرة من الرطوبة قادمة من المناطق الاستوائية إلى مناطق العروض الوسطى الأكثر برودة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تؤثر على الجزء الغربي للقارات بزاوية تنحرف اتجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي،.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن لأنهار الغلاف الجوي تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدى تأثيرها.

وأنهار الغلاف الجوي عادة ما تؤثر على جمهورية مصر العربية في فصول الخريف والشتاء والربيع تبعا لحركة التيار النفاث يصاحبه سقوط أمطار على مختلف الأنحاء، وفقا لماا أكدته هيئة الأرصد الجوية.

وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من قائدي السيارات من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ناصحة بتوخي لحذر واتباع تعاليم المرور.

طقس اليوم مائل للحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



نشاط رياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.