نقيب المحامين: نجحنا في تحقيق الغاية وتصحح صورة المحاماة

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الغاية الرئيسية من مؤتمر ‘مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي’، الذي عقدته النقابة الخميس الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية، كانت تصحيح صورة المحاماة في عيون الناس، وأن يبدوا للجميع المعنى الحقيقي لها، وكيف أن المحامين رسل العدالة والمحاماة والحرية.

وقال: أمر بديهي أنني لم أكن أستطيع دعوة جميع السادة محامي مصر لحضور مؤتمر في قاعة لا تتسع لأكثر من 500 زائر فقط، وبالتالي الأمر مفترض أن بالضروة سوف نضحي برغبتنا في أن يحضر المؤتمر عدد أكبر، وبقدر الطاقة حاولنا أن نراعي التمثيل في الحضور.

وتابع: تعمدنا أن يكون هذا المؤتمر عنوانًا للمحاماة، والذين تابعوا المؤتمر رأوا حينما تحدث الدكتور مفيد شهاب، وهو أستاذ القانون الدولي الكبير والمحامي الكبير والرئيس الأسبق لجامعة القاهرة والوزير لأكثر من 14 عامًا، ورئيس جمعية القانون الدولي منذ سنوات طويلة حتى طلب الاعتزال واختير رئيسًا فخريًا، وعندما تكلم في تجربة التحكيم الدولي، وقد طلبت إليه بنفسي أن يأتي لشرح تجربته وبيانها للسادة المحامين، فتحدث حديث العلماء القيم في العلم واللغة والإلقاء والوطنية حول كيف استرددنا طابا من الكيان الصهيوني بناء على هذا التحكيم الدولي الذي اشترك فيه والذي نوه بـ أنه عمل تحت قيادة الأستاذ الكبير الدكتور وحيد رأفت.

واستكمل: تحدث أيضًا الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني، والدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي، والدكتور مصطفى السعداوي، ونقباء وممثلي النقابات العربية، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، الذي تحدث عن مشروعه المتكامل الذي نهض عليه في وزارة العدل وينتفع به كافة المحامين، فمن رأى ذلك علم أن هذه صورة مختلفة للمحاماة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة العامة، اليوم، للإعلان عن القرارات والنتائج الخاصة بمؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي.