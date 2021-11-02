مؤسسة "أمهات مصر" تطالب أولياء الأمور بالاهتمام بالمنصات التعليمية

شددت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، على ضرورة وعي أولياء الأمور بكل ما يتعلق بالمنصات التعليمية وتشجيع وتمكين أبنائهن عليها بشكل جيد.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن المنصات التعليمية أصبحت أمر هام وأساسي للعملية التعليمية ليس فقط لظروف جائحة كورونا ولكن أيضا لأننا نعيش عصر التحول الرقمي وأصبحنا نعيش في عالم يعيش بالتكنولوجيا، موضحه أن المنصات التعليمية يعتمد عليها الطالب الآن بشكل مستمر وأساسي في العملية التعليمية، وبالتالي لا بد أن يكون لديه معرفه كافية وعالية في طريقة التعامل مع هذه المنصات وكيفية البحث عنها واستخدامها بشكل متميز، مؤكده أن حتي الجامعات أصبحت رقمية بنسبة كبيرة والكتاب الجامعي أصبح إلكتروني.

وتفاعلت الأمهات على صفحة الاتحاد، حيث طالبت ولي أمر بضرورة إعادة بعض الشرح في فترة المغرب، قائله: "تانيه إعدادي على المنصة بتيجي والولاد في المدرسة والإعادة بتبقي بالليل، عاوزين الإعادة تانى مثلا بعد المغرب ياريت".

وفي سياق متصل، رصد اتحاد أمهات مصر علي صفحته الرسمية في الفيسبوك، آراء وتعليقات أولياء الأمور منذ بدء الدراسة رسميا في 9 أكتوبر الماضي وحصاد هذا الفترة حتي الآن، حيث تفاعلت الأمهات بمئات التعليقات الساخرة، والتي تضمنت أغلبها تعرضهن للضغط والسكر ونقص الوزن بسبب متابعة أبنائهن والمذاكرة لهم.