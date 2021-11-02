محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة أعمال تطوير عدد من الشوارع الجارية، والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال.

وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2 بطول 2.2 كم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/ 2021، الذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع الهام.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطي وتدعيمها بأعمدة إنارة حديثة وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاة.

ووجه المحافظ رئيس بولاق الدكرور، بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع، ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصي أستفادة مرورية منه، إلي جانب التأكيد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة في أعمال الرصف والخامات المستخدمة.

وخلال الجولة، أكد المحافظ علي هيئة النظافة والتجميل، بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن واستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصة بتجمع العشرين الذي سيساهم في استيعاب عددًا من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنه أعلي شارع السودان موجها رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها وأستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنة أعلي شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر "محـور الزمـر سـابقا" حيث سيتم البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور المشار إليه وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدًا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

