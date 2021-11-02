محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال

أخبار مصر
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة أعمال تطوير عدد من الشوارع الجارية، والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال.

وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2 بطول 2.2 كم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/ 2021، الذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع الهام.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطي وتدعيمها بأعمدة إنارة حديثة  وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاة.

ووجه المحافظ رئيس بولاق الدكرور، بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع، ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصي أستفادة مرورية منه،  إلي جانب التأكيد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة في أعمال الرصف والخامات المستخدمة.

وخلال الجولة، أكد المحافظ علي هيئة النظافة والتجميل، بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن واستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصة بتجمع العشرين الذي سيساهم في استيعاب عددًا من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنه أعلي شارع السودان موجها رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها وأستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنة أعلي شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر "محـور الزمـر سـابقا" حيث سيتم البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور المشار إليه وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدًا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.
 

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحياء العمرانية تطوير عدد من الشوارع أعمال رصف ترعة عبد العال
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف علي تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

عاجل.. ديمبلي يحسم موقفه من برشلونة

عاجل.. موسيماني يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق في يناير

خاص- عرض برتغالي لنجم الأهلي والأحمر يدرس رحيله

والد ياسمين صبري يفتح النار عليها مجددًا ويهدد بمقاضاتها

عاجل.. ثروت سويلم يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة تغيير ملعب مباراة القمة وعدد الجماهير

طلب راموس مرفوض داخل باريس سان جيرمان

عاجل.. قرار ناري في الأهلي بعد أزمة كهربا