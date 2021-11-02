"مصر ايطاليا" توقع اتفاقية تعاون مع "ڤاليو" لتيسير انتقال عملائها لمشروع البوسكو



وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية، اتفاقية مع شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، يتم بمقتضاها توفير برامج تمويل لعملاء مصر إيطاليا لتغطية خدمات تشطيب وتجديد المنازل.

جاء ذلك في حفل أٌقيم اليوم بحضور كلًا من محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو».



وستقدم ڤاليو بموجب الاتفاقية، باقة من الحلول التمويلية لعملاء شركة مصر إيطاليا لتجديد منازلهم، بما يشمل نفقات تشطيب وتجديد المنازل، من خلال خطط تقسيط ميسرة تصل إلى 48 شهرًا وبقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون جنيه لكل عميل.

وفي هذا السياق أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»، أن الشركة تعتز بكونها في طليعة شركات التطوير العقاري التي ساهمت في مشروعات العاصمة الإدارية وذلك من خلال باكورة أعمالها، البوسكو، وخاصة بعد أن بدأ حلم العاصمة الإدارية الجديدة يتحول إلى حقيقة.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى توفير باقة متكاملة من الحلول والخدمات المميزة لعملائنا، ومن بينها خدمات تشطيب المنازل بالتعاون مع شركة “TDF” للتصميم الداخلي، على أن تتيح «ڤاليو» للعملاء خطط تمويل ميسرة على أقساط تصل إلى 48 شهرًا.

وعبر العسال عن سعادته بالعمل مجددًا مع منصة التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس حتى تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، مستفيدة من الخبرات الواسعة التي تنفرد بها شركة «ڤاليو» في خدمات تمويل أعمال تشطيب الوحدات السكنية، حيث توفر لعملاء مصر إيطاليا مجموعة من حلول التمويل العقاري التي تلبي احتياجاتهم ونمط حياتهم العصرية.

وأشار حسونة إلى أن توقيع مثل هذه الشراكة يأتي في إطار الهدف الرئيسي للشركة المتمثل في توفير باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة، وذلك باعتبارها أول منصة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد مصر إيطاليا من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري، حيث تختص بتطوير أفخر العقارات السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية.

وتضم أعمال الشركة مشروعات البوسكو العاصمة الإدارية والبوسكو سيتي القاهرة الجديدة، وڤينشي، وڤينشي ستريت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات لانوڤا ڤيستا، ومول جاردن 8، ومجمع كايرو بيزنس بارك، وهيلتون جاردن إن القاهرة الجديدة، علاوةً على مشروعات كاي سخنة، وهيلتون العين السخنة.

كما يأتي هذا التعاون ضمن خطط المجموعة المالية هيرميس لتعظيم الاستفادة من الشركات والقطاعات التابعة وتعزيز التكامل بين مختلف وحدات قطاع التمويل غير المصرفي.

يذكر أن شركة «مصر إيطاليا العقارية» قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، بهدف إعادة تمويل مشروعها الرائد «مول جاردن 8» التجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن ڤاليو قامت بتحقيق إنجازات ملموسة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها لعملائها وهو ما انعكس في توسيع أنشطتها لتشمل العديد من المجالات، ومن بينها التعليم والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، علاوة على تقديم خدمات لتغطية تجديد وتشطيب المنازل.

وبفضل تلك الإنجازات المشهودة لشركة «ڤاليو» حصدت الشركة عدة جوائز على مدار هذا العام منفردًا، ومن بينها جائزة أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لعام 2021، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي الذي أقامته مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021 خلال الحفل الأول لجوائز “Gulf Business Tech Awards 2021”.

كما احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.