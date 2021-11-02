قافلة الأزهر توقع الكشف على 2500 مواطن بأسوان وتجري 100 عملية جراحية

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قافلة طبية
قافلة طبية
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تواصل قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة أسوان، أعمالها بمستشفى كوم إمبو المركزي، وسط إقبال كبير من مواطني محافظة أسوان، والمدن والقرى المجاورة لها.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريفأن أطباء القافلة قاموا بتوقيع الكشف الطبي على عدد 2500 مواطن، من أهالي قرى ومدن محافظة أسوان.

كما تم إجراء 100 عملية جراحية في تخصصات: الجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة لعمليات في مجال طب وجراحة العيون، وأيضًا عمليات جراحية في مجال جراحات العظام.

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