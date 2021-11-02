839 مليون دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 9 أشهر



أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، هبوط صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 66% لتسجل 839 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 2.4 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت كندا الدول المستوردة من مصر خلال الفترة المذكورة بقيمة 440 مليون دولار مقابل 512 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 14%، وبلغ قيمة الصادرات إلى الإمارات 290 مليون دولار أول 9 أشهر من 2021 نظير 1.7 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة هبوط 83%.

وجاءت استراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستيراد من مصر بقيمة 103 مليون دولار نظير 159 مليون دولار بالفتر نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 35 %، واستقبلت تركيا 1.4 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة هبوط 88%.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات الحلي إلى أسبانيا سجلت 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار فقط بالفترة ذاتها من العام الماضي، ثم ألمانيا بـ 628 ألف دولار مقابل 37 ألف دولار بالفترة ذاتها من العام الماضي.



