كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تكرمٌ المعيدة نور الله أحمد

كرمٌ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الطالبة نورالله أحمد بعد تفوقها في قسم الاقتصاد خلال الدراسة وبمناسبة تعيينها معيدة بالكلية مع تحديها للظروف الصعبة خلال فترة الدراسة.

وقال السعيد في تصريح صحفي، إن الكلية تحرص على دعم كافة أبنائها من الطلاب خاصة المتميزين بجهدهم ومثابرتهم وحرصهم على التفوق والتميز، مؤكدًا أن الطالبة نورالله كانت مثالًا للطالب الملتزم منذ اليوم الأول لإلتحاقها بالكلية، وهو الأمر الذي تجلى في حصولها على أعلى الدرجات حتى عُينت معيدة بقسم الاقتصاد بعد تخرجها في المرتبة الأولى على دفعتها.

جدير بالذكر أن الطالبة نور الله أحمد تم اختيارها مؤخرًا لمشاركة طلاب الجامعات المصرية في منح درع الجامعات المصرية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل تخريج دفعة جديدة للكلية الحربية.