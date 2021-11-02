تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة و4433 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة في بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 24893 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6392 طنا، مشيرة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 101 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والمانيا وإيطاليا وإنجلترا ونيوزلاندا وفرنسا والهند واليونان وهونج كونج وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 342 حاوية مكافئة.

وذكرت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 113 ألفا و35 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و173 طنا، وقد غادر قطاران بحمولة إجمالية 2494 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، كما غادر قطار آخر بعد أن فرغ 50 حاوية.