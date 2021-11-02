"حماية المنافسة": أزمة كورونا تعزز أهمية التعاون الإقليمي



أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز على أن الأوضاع والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا زادت من ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسات المنافسة.

واضاف ان ذلك من شأنه ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ" التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بالتعاون مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية بمشاركة ممثلي أجهزة المنافسة بالعديد من الدول العربية وخبراء المنافسة حول العالم.

وأشار إلى أنه مع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات وظهور بعض من الممارسات الاحتكارية الناشئة خلال تلك الأزمة جاءت أهمية ورشة العمل وعقدها في هذا التوقيت لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات ودعم أجهزة المنافسة بالدول حديثة العهد في هذا المجال.

وأضاف ممتاز أن ورشة العمل تأتي في إطار سعي الجهاز لتفعيل دور "مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا" وهو المركز الذي تم إنشاؤه نتيجة للجهود المشتركة بين الجهاز ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومقره جهاز حماية المنافسة المصري من أجل التوعية وتعزيز سياسات المنافسة بدول الشرق الأوسط وإفريقيا كافة وتطبيقها والتدريب وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل.

ولفت إلى أنه يشارك في الورشة ممثلي أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وإفريقيا أبرزها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان والمغرب والأردن وتونس ولبنان والإمارات وفلسطين واليمن بالإضافة لممثلي إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تستمر الورشة على مدار ستة أيام وتشهد العديد من الجلسات مناقشات حول تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ وعرض المهارات الفنية وإجراءات الإخطار والمراجعة قبل الاندماج وتعريف السوق والحصص السوقية ونظريات التأثيرات التنافسية الأحادية والتنسيقية والدخول والتوسع في الأسواق كما ستتضمن إجراء نموذج محاكاة للتحقيق حول عمليات الاندماج حيث سيقوم المشاركون بالتخطيط وإجراء تحقيق أولي افتراضي لعملية الاندماج المقترح مع تطبيق المهارات العملية والمفاهيم الموضوعية التي تمت مناقشتها في الجلسات الأولى من ورشة العمل.