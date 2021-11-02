تداول 359 شاحنة و10 آلاف و500 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم اليوم تداول 359 شاحنة و10 آلاف و500 طن بضائع عامة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الواردات شملت 6300 طن بضائع و184 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 4200 طن بضائع و175 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين "الحرية" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينتان "أمل" و"مسرة"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين "عمان" و"سينا"، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "إكرام" وتحمل 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.