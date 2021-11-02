تداول 359 شاحنة و10 آلاف و500 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم اليوم تداول 359 شاحنة و10 آلاف و500 طن بضائع عامة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الواردات شملت 6300 طن بضائع و184 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 4200 طن بضائع و175 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين "الحرية" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينتان "أمل" و"مسرة"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين "عمان" و"سينا"، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "إكرام" وتحمل 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. اليمن تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور بشأن تصريحات "قرداحي"

كارتيرون يقترب من مغادرة الزمالك لقيادة هذا الفريق.. تفاصيل مثيرة

الأهلي يهزم المرج وديًّا بثنائية

برشلونة كلمة السر.. ليفربول يطمئن على مستقبل محمد صلاح

مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

عاجل - الزمالك يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

عاجل.. تعرف علي تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك