ننشر جدول مواعيد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2021

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالبدء في صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2021، لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، حيث تحوّل الهيئة القومية للتأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري» أول أيام شهر نوفمبر.

صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2021



وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تفعيل العمل بنظام المحافظ الإلكترونية منذ عدة شهور، مشيرة إلى أنه تم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية، بإجراءات سهلة وميسرة، حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بالتزامن مع إعلان موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.

زيادة المعاشات يوليو المقبل



وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مؤكدة أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، لتصبح الزيادة المقررة في يوليو المقبل 2022.

جدير بالذكر أن هناك 10،5 مليون شخص يصرفون معاشات على مستوى الجمهورية والمنفذ الجديد للمحافظ الإلكترونية سيتيح 40 ألف منفذ صرف جديد، كما تم التفاوض مع شركات المحمول بخصوص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بأن يكون هناك العديد من المميزات لتقديمها لهم، منها دقائق مجانية وعروض أخرى تتفاوت من شركة لأخرى، حيث بدأت التأمينات صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول اعتبارا من أغسطس الماضي، حيث يتم عمل المحافظ لمستحقي المعاش بالمجان، الأمر يساهم في القضاء على الزحام على ماكينات الصرف الآلي لصرف أموال المعاشات بداية كل شهر، وفي إطار خطة الشمول المالي، وفقا لما قاله رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض.