الزراعه تطلق 6 قوافل بيطرية مجانيه لقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعيه برئاسة الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه إلى صغار الذراع والمربيين سوف يتم اطلاق قافلة بيطرية مجانية من الساده الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم باعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التامين على الماشية ومديريه الطب البيطري بسوهاج ممثلة للهيئه العامه للخدمات البيطريه حيث سيتم زيارة بعض قري محافظه سوهاج (المنشاه، طما، المراغة، جرجا، البلينا، ساقلتة ) في الفترة من ٦- ١١ نوفمبر ٢٠٢١.

وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية مبادرة حياه كريمه. حيث ستقوم القافله باختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي للحيوانات صغار المربين والكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخليه والخارجيه وعمل العمليات الجراحيه وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير سيادية مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي. كما وسيتم تدريب الاطباء البيطريين بالمديريه علي التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج وعمل ندوة ارشادية للمربين عن اهمية التأمين علي الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذيه الماشيه مع اخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي