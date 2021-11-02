"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل يجب مراعاتها خلال شهر نوفمبر
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:
1- الاستمرار في نقل المشاتل إلى الأرض المستديمة
2- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها
3- استمرار نقاوة الحشائش يدويا أو بالمبيدات الموصي بها.
4- اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى للمشاتل التي نقلت الشهر السابق والدفعة الأولى للمشاتل التي نقلت هذا الشهر بمعدل 45 وجدة ازوت/فدان أو ما يعادل 300 كجم نترات نشادر للفدان
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى:
1- يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى للمشاتل بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الدفعة الأولى
2- الانتهاء من نقل المشاتل المبكرة إلى الأرض المستديمة.
3- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم وحدة ازوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الزراعة للمشاتل المبكرة التى نقلت إلى الأرض المستديمة هذا الشهر.
ب) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:
1- استمرار نقاوة الحشائش
2- يتم اعطاء الري الأخيرة ثم منع الري حتى يتم النضج والحصاد بنهاية الشهر
ج) انتاج بدوز البصل (البصل الروس)
1- يتم تجهيز الأرض بالحرث واضافة السوبر فوسفات بمعدل 45-60 كجم فو2ا5 أو 300-400 كجم سوبر فوسفات أحادي/فدان بالإضافة إلى 50 كجم سلفات بوتاسيوم مع 100 كجم كبريت زراعي.
2- يتم تخطيط الأرض بمعدل 12 خط/قصبتين من الشرق إلى الغرب والزراعة على الجهة البحرية على مسافات 20-25 سم
3- معدل التقاوي من 1.5-2 طن / فدان من الأبصال المتوسطة حسب حجم الأبصال.
4- اجراء العزيق واضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من الزراعة للأبصال.